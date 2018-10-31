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أخبار العالم

الصين تؤكد رفضها تدخل أي قوى خارجية في شؤون أوكرانيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد نائب الممثل الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" معارضته لتدخل أي قوى خارجية في شؤون أوكرانيا الداخلية، داعيا جميع الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير لتقليل حدة التوترات وحل الصراع في أوكرانيا بطريقة سلمية.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا، حيث قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية "روز ماري ديكارلو" إن استمرار تصعيد الأعمال العدائية على الأرض في شرق أوكرانيا يفاقم مناخ انعدام الأمن ويغذي عدم اليقين بشأن نوايا الأطراف، وإن الصراع شرقي أوكرانيا، الذي دخل عامه الخامس، لا يزال يمثل تهديدا نشطا للسلم والأمن الدوليين.

وقال تاو -وفقا لوسائل إعلام صينية- إنه يتعين على المجتمع الدولي مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية من أجل حل هذا الصراع، مع ضرورة أن يظل أعضاء مجلس الأمن متحدين فيما يتعلق بهذه القضية، مشيرا إلى ضرورة احترام الحقوق والمصالح الشرعية لجميع الأطراف والجماعات العرقية في المنطقة.

وحث تاو على تطبيق شامل للقرار 2202 (2015) واتفاقية مينسك 2 المتعلقة بحل الصراع في أوكرانيا، حيث تشير اتفاقية مينسك 2 إلى مجموعة من التدابير التي تم توقيعها في بداية عام 2015 بين كييف وممثلين من المنطقتين الشرقيتين المستقلتين.

وتم توقيع الاتفاقية بعد توصل قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا إلى توافق حول تدابير من أجل إيقاف الصراع المسلح شرقي أوكرانيا في أعقاب انهيار أول اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا.

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