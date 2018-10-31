فيفا تتصدى للفساد.. تعرف على أبرز الشخصيات الممنوعة من ممارسة النشاط الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف العضو السابق بمجلس الفيفا كويسي نيانتاكي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم مدى الحياة بسبب الفساد والرشوة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأشخاص الرياضية التي أصدر الاتحاد الدولي ضدها قرار بمنع مزاولة اي نشاط رياضي خلال الفترة الأخيرة.

عام 2015 أعلنت غرفة الحكم في الاتحاد الدولي إيقاف السويسري جوزيف بلاتر،رئيس الاتحاد الدولي السابق، لمدة 8 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم.

ويتعلق هذا الايقاف بقضية دفع غير شرعي وذلك في عام 2011 بمبلغ يصل إلى مليوني دولار.





- ميشيل بلاتيني

عام 2015 أعلنت غرفة الحكم بالاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف ميشيل بلاتيني وذلك بواقع اشتراكه مع جوزيف بلاتر في قضية الدفع غير الشرعي عام 2011. وتم تغريم بلاتيني وقتها 80 ألف فرنك سويسري.





- تشاك بليزر