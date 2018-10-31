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رياضة

فيفا تتصدى للفساد.. تعرف على أبرز الشخصيات الممنوعة من ممارسة النشاط الرياضي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف العضو السابق بمجلس الفيفا كويسي نيانتاكي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم مدى الحياة بسبب الفساد والرشوة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأشخاص الرياضية التي أصدر الاتحاد الدولي ضدها قرار بمنع مزاولة اي نشاط رياضي خلال الفترة الأخيرة.

- جوزيف بلاتر:
عام 2015 أعلنت غرفة الحكم في الاتحاد الدولي إيقاف السويسري جوزيف بلاتر،رئيس الاتحاد الدولي السابق، لمدة 8 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم.
ويتعلق هذا الايقاف بقضية دفع غير شرعي وذلك في عام 2011 بمبلغ يصل إلى مليوني دولار.

- ميشيل بلاتيني 
عام 2015 أعلنت غرفة الحكم بالاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف ميشيل بلاتيني وذلك بواقع اشتراكه مع جوزيف بلاتر في قضية الدفع غير الشرعي عام 2011. وتم تغريم بلاتيني وقتها 80 ألف فرنك سويسري.

- تشاك بليزر 
عام 2015 أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العضو السابق في اللجنة التنفيذية للإتحاد، تشاك بليزر، عن ممارسة أي نشاط متعلق بلعبة كرة القدم مدى الحياة.

ويأتي قرار المنع بسبب إقراره بالذنب في تهم تلقي رشى وغسيل أموال وتهرب ضريبي مستغلًا منصبه بالاتحاد الدولي.

-فولفجانج نيرسباخ
عام 2016 قررت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع فولفجانج نيرسباخ، رئيس الاتحاد الألماني السابق وعضو مجلس الفيفا، من ممارسة أي أعمال لها علاقة بكرة القدم لمدة عام.

وجاء القرار من لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية منح ألمانيا حق استضافة كأس العالم 2006.

- الهندي نجيب شيراكيل
عام 2017 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم حظر الهندي نجيب شيراكيل المساعد السابق للقطري محمد بن همام عن ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم طوال حياته.

ويأتي سبب المنع أنه ثبت عليه أنه متورط في عدة مدفوعات غير أخلاقية قدمت نيابة عن طرف ثالث لمسؤولين متعددين في الفيفا خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، كما انه فشل في التعاون في مختلف الإجراءات الأخلاقية.

- رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب
يوم 24 اغسطس 2018 أعلن الاتحاد الدولي ايقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام.

وقرر الاتحاد الدولي تغريمه 20 ألف فرنك سويسري بسبب الفساد والرشوة.
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