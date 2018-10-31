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رياضة

إسماعيل يوسف يسخر من تجاهل وزير الرياضة لفريق يد الزمالك

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهاشه من تجاهل الاحتفال ببعثة فريق كرة اليد بالزمالك المتوج باللقب الافريقي. 


وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتمني أن يكون المانع خير لدي وزير الشباب والرياضة وهو يمثل الدولة المصرية فى عدم تهنئة حتي الآن لفريق مصري حصل على بطولة قارية، اعتدنا على تعتيم اعلامي لكننا لا نتخيل ان يفوز الفريق ويعود لأرض الوطن دون تهنئة حتي الآن".

#مبروك_لفريق_اليد_بنادي_الزمالك"

يذكر أن فريق يد الزمالك كان قد توج بالبطولة الإفريقية بعد فوزه فى كل مباريات البطولة من الدور الأول وحتى المباراة النهائية في إنجاز يحسب لملوك الصالات في القارة الإفريقية.
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