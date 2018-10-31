المجلس الثقافي البريطاني يحتفى بمرور 80 عاما على تأسيسه الشهر المقبل

يحتفي المجلس الثقافي البريطاني بمصر بالذكرى الثمانين لتأسيسه الشهر المقبل، وذلك من خلال عدة فعاليات ثقافية وفنية تعكس أهمية هذه المناسبة.







وصرحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، اليوم، الأربعاء، بأن المجلس يعمل منذ أجيال، ليس فقط لتدريس اللغة الإنجليزية، بل لتعزيز التبادل الثقافي وإتاحة الفرص في مجالات الفنون والعلوم والتعليم والرياضة.





وكشف المجلس عن أن الاحتفالات ستبدأ بافتتاح معرض متنقل عن تاريخ المجلس الثقافي البريطاني في مصر بمكتبته بالعجوزة يوم ‪15 نوفمبر‬، وتنتهي بفعاليات للجمهور يوم ‪17 نوفمبر‬ والتي ستقام في أحد المراكز التجارية الكبرى وساقية عبد المنعم الصاوي.





وستقدم المطربة نادين شاه، من المملكة المتحدة، حفلا موسيقيا في ساقية عبد المنعم الصاوي مساء يوم 17 نوفمبر.





كما ينظم المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى الأقصر فى السادس عشر من الشهر المقبل احتفالية ختام برنامج كرة القدم للفتيات "1000 فتاة، 1000 حلم".





ويتضمن اليوم التالي العديد من الأنشطة المجانية تشمل عروضا فنية وموسيقية ورواية القصص، مع فرصة للفوز بجوائز تشمل دورات اللغة الإنجليزية المجانية المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، أما اليوم الأخير فيشهد أنشطة في ساقية عبد المنعم الصاوي مع فرصة المشاركة في جلسات للتعرف على برامج المجلس الثقافي البريطاني، من بينها برنامج "تقدّم" مواطنون فاعلون، وصوت شباب المتوسط ، ومسابقة مختبر الشهرة، كما يمكن للجمهور حضور مسرحية "حل الضفاير".





وأوضح المجلس البريطانى أن الأنشطة متاحة للجمهور ويمكن الحجز لها من خلال صفحة "فيس بوك" الخاصة بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر، كما يسعى المجلس أيضا للوصول إلى أقدم طالب درس في المجلس الثقافي البريطاني في مصر للحضور كضيف شرف في فعاليات يوم 15 نوفمبر.





وبدأ مؤخرًا إطلاق برنامج تنمية الأنظمة الاقتصادية الشاملة والقائمة على المشروعات الإبداعية الذي يشرف عليه المجلس الثقافي البريطاني، وهو برنامج جديد بدأ تزامنًا مع الذكرى الـ80 لتأسيس المجلس الثقافي البريطاني في مصر.





شهد الاحتفال بإطلاق البرنامج الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب "أليستير بيرت"، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، وبوزارة الخارجية وشئون الكومنولث.





كما يخطط المجلس الثقافي البريطاني لإقامة المزيد من الفعاليات لجمع أعضاء سابقين من الموظفين والاحتفال بالذكرى الـ80 بالإسكندرية.





ويبحث المجلس الثقافي البريطاني حاليًا عن مشاركين في ثلاثة من برامجه الحالية، وهى مسابقة مختبر الشهرة - مسابقة للتواصل العلمي حيث يجب على المتسابقين - إرسال مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق لشرح مصطلح علمي إلى جمهور غير متخصص جوائز خريجي المملكة المتحدة – جائزة متاحة للأشخاص الذين درسوا في المملكة المتحدة في السنوات الـ 15 الماضية واستخدموا معرفتهم لتحقيق الفائدة لمجتمعهم أو مهنتهم والمنح التعاونية لبرنامج تنمية الأنظمة الاقتصادية الشاملة والقائمة على المشروعات الإبداعية - للمشاريع المشتركة التي عملت على تنميتها المؤسسات الاجتماعية في المملكة المتحدة ومصر، والتي تفيد النساء والفتيات والمعاقين وغيرهم من الفئات المهمشة في المجتمع.





وتشمل أبرز الأعمال التي قام بها المجلس الثقافي البريطاني مؤخرًا عقد اتفاقات شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتدريب المعلمين (البرنامج القومي لتدريب المعلمين)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للاستمرار في عقد مسابقة "مختبر الشهرة" للتواصل العلمي لمدة ثلاث سنوات أخرى، إلى جانب عقد اتفاقية مدتها خمس سنوات مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط الخاصة بشهادات وبرامج التعليم البريطاني في مصر.