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رياضة

عثمان يوجه رسالة لعمومية الإسماعيلي بعد الموافقة على جدول الأعمال

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
نور عادل
وجه المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على التواجد ومساندة الفريق.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية على جدول الأعمال الذي تضمن عددا من البنود التى تستهدف العمل على النهوض بالنادى الإسماعيلي ورفعته.

وأضاف عثمان: "أشكر كل من حضر وساند من أجل العمل على إعادة النادى الإسماعيلي لمكانته الطبيعية على كافة الأصعدة منافسا وحاصدا للألقاب ورائدا لكافة الأنشطة".

وأكمل: "المهمة صعبة ونعمل فى صمت والعمل على حل الأزمات المتوارثة للنادى ونعدكم بتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".

وأنهى رئيس النادى الإسماعيلي تصريحاته: "أتمنى من جميع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير الاستمرار في مساندة الفريق وتغليب المصلحة العامة سعيا للعودة لمنصات التتويج فى أسرع وقت".
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