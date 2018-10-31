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تعليم

جامعة أسوان تنظم السباق الأول للدراجات الهوائية.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت جامعة أسوان اليوم سباق الدراجات الهوائية الأول لطلاب الجامعة وذلك بمدينة أسوان الجديدة بمشاركة 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

وقد أعطى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إشارة بدء السباق بحضور كل من الدكتورة حنان عبد المنعم ، والدكتور أيمن عثمان نائبا رئيس الجامعة ، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، وعدد من القيادات الأمنية .

وتم تنظيم السباق على مرحلتين كانت المرحلة الأولى بمشاركة 70 طالبًا من مختلف كليات الجامعة ، وبدأت من أمام جهاز مدينة أسوان الجديدة مرورًا بمقر الجامعة الجديد ثم العودة مرة أخرى إلى جهاز المدينة بمسافة بلغت نحو 7 كيلو مترات، بينما كانت المرحلة الثانية بمشاركة 30 طالبة بمختلف كليات الجامعة بدأ من أمام جهاز مدينة أسوان الجديدة وصولًا إلى مقر الجامعة الجديد بمسافة بلغت نحو 3.5 كيلو متر.

وقد حصد أحمد عبد النبى الطالب بكلية التربية الرياضية المركز الأول فى سباق الذكور ، وخصصت الجامعة جوائز مادية للفائزين الست الأوائل من المرحلتين ذكور وإناث .

وقال رئيس جامعة أسوان فى تصريحات لـ" صدى البلد" إن هذا السباق يتواكب مع افتتاح فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة، وبالتعاون مع جهاز المدينة الذى يقدم كافة التسهيلات لإقامة مثل هذه الفعاليات التابعة للجامعة .

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الهدف من تنظيم السباق هو تفعيل النشاط الرياضى ، بجانب النشاط الأكاديمى داخل الجامعة ، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم .

وفى السياق ذاته أوضحت الدكتورة حنان عبد المنعم نائب رئيس الجامعة بأن الهدف من سباق الدراجات الهوائية هو تشجيع طلاب وطالبات الجامعة على ممارسة الرياضة التى تعمل على تغيير المستوى الصحى والذكائى لدى الطلاب ، لافتة إلى أن هذا السباق يشارك فيه طلاب وطالبات من جميع الكليات حيث إن الجامعة تأمل أن يكون السباق فى العام المقبل بمشاركة عدد من الجامعات المصرية .
جامعة أسوان تنظم السباق الأول للدراجات الهوائية.. صور
جامعة أسوان تنظم السباق الأول للدراجات الهوائية.. صور
جامعة أسوان تنظم السباق الأول للدراجات الهوائية.. صور
جامعة أسوان تنظم السباق الأول للدراجات الهوائية.. صور
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