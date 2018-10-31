المصري يواجه الإسماعيلي بدون جمهور على أرض الدراويش.. السبت

تلقت ادارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها بقرار لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين بالموافقة على طلب ناديي المصري والاسماعيلي باستبدال ملعبيهما في مباراتيهما بالدوري لهذا الموسم.



وبناءًا على هذا القرار ، فقد تقرر إقامة مباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمع بين فريقي المصري والإسماعيلي، على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل، الموافق الثالث من نوفمبر القادم “بدون جمهور” ، فيما سيستضيف النادي المصري مباراة الفريقين معًا بالدور الثاني من الدوري.



