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بين الناس

أهالى شارع الوحدة بشبرا الخيمة يشكون من انتشار القمامة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:37 م
صدى البلد
كريم ناصر - أيهاب اشرف
أرسل "محمد ياسر" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من ظاهرة انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن أكوام القمامة المنتشرة بشارع الوحدة التابع لحى شبر الخيمة وبالقرب من ترعة الإسماعيلية.

وأوضح "ياسر" أن القمامة بمنطقة الوحدة فى تزايد مستمر وتتراكم بالأشهر ولا يتم رفعها ما أدى مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة منذ أيام بسبب إغلاق القمامة للطريق.

وأضاف أن انتشار القمامة أدى لظهور الكلاب الضالة بالشارع وعقرها للعديد من المارة، مشيرا الى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن دون رد.

وطالب الجهات المسؤولة والحى بسرعة الاهتمام بالأمر والتعامل مع المشكلة والعمل على حلها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
أهالى شارع الوحدة بشبرا الخيمة يشكون من انتشار القمامة
أهالى شارع الوحدة بشبرا الخيمة يشكون من انتشار القمامة
أهالى شارع الوحدة بشبرا الخيمة يشكون من انتشار القمامة
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