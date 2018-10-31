الثقافة تشارك في معرضين الفن التشكيلي والنحت بتونس والكويت

رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالمشاركة فى السمبوزيوم الدولي الأول للخزف الحائطي، بصالون الخزف الدولي بدولة تونس، تلبية للدعوة الموجهة من تونس إلى وزارة الثقافة المصرية، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتواجد الفن التشكيلي المصري فى أغلب المحافل الفنية.



كما وافقت أيضا على المشاركة فى معرض للوحات الفنية بقاعة بوشهري بدولة الكويت، وذلك خلال النصف الأول من نوفمبر 2018.



وقالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن موافقة الوزيرة على تلبية الدعوات الموجهة لمشاركة وزارة الثقافة فى المحافل الفنية والثقافية الدولية، تأتى ضمن خطة الوزارة وتفعيلا لبروتوكول التعاون الدولى بين مصر وهذه الدول، حيث تقرر سفر كلا من الفنانين "ضياء الدين عبد الدايم، والدكتورة مروة زكريا، وهيثم مصطفى" إلى تونس، وسفر الفنان "وليد عادل محمود عبيد" إلى الكويت.