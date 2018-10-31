ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الثقافة تشارك في معرضين الفن التشكيلي والنحت بتونس والكويت

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالمشاركة فى السمبوزيوم الدولي الأول للخزف الحائطي، بصالون الخزف الدولي بدولة تونس، تلبية للدعوة الموجهة من تونس إلى وزارة الثقافة المصرية، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتواجد الفن التشكيلي المصري فى أغلب المحافل الفنية.

كما وافقت أيضا على المشاركة فى معرض للوحات الفنية بقاعة بوشهري بدولة الكويت، وذلك خلال النصف الأول من نوفمبر 2018.

وقالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن موافقة الوزيرة على تلبية الدعوات الموجهة لمشاركة وزارة الثقافة فى المحافل الفنية والثقافية الدولية، تأتى ضمن خطة الوزارة وتفعيلا لبروتوكول التعاون الدولى بين مصر وهذه الدول، حيث تقرر سفر كلا من الفنانين "ضياء الدين عبد الدايم، والدكتورة مروة زكريا، وهيثم مصطفى" إلى تونس، وسفر الفنان "وليد عادل محمود عبيد" إلى الكويت.
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري لتوفيق عكاشة على أجور الفنانين يتسبب في أزمة

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بالنهائي الافريقي

طالب يقتل زميله بمطواة داخل مدرسة بالمنوفية

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

مدرب المصري الجديد: لن أقبل بدور زوج تحت الطلب في بورسعيد

آخر كلام.. إنبى يصرف النظر عن التعاقد مع على لطفى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟