أمين غرفة الشركات يحرر محضرا ضد رسائل ترويجية لقائمة المستقبل

حرر أسامة عمارة أمين عام غرفة الشركات السياحية، محضرا بواقعة إرسال رسالة نصية عبر رقم الغرفة يوجه فيها أعضاء الغرفة للتصويت لقائمة المستقبل.





وقال "عمارة" فى بلاغه، إن ما تم إرساله قصد به تشويه الأمانة العامة للغرفة والتشهير بأنها توجه الأعضاء نحو قائمة معينة من المرشحين وهو ما يخالف الحقيقة، مشيرا إلى أن الغرفة تلتزم بالحيادية التامة بين كافة المرشحين ولا يمكننا التدخل فى توجيه الأصوات لمرشح دون غيره .



