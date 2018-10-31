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أخبار البلد

أمين غرفة الشركات يحرر محضرا ضد رسائل ترويجية لقائمة المستقبل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:35 م
انتخابات - صورة تعبيرية
انتخابات - صورة تعبيرية
محمد الاسكندرانى
حرر أسامة عمارة أمين عام غرفة الشركات السياحية، محضرا بواقعة إرسال رسالة نصية عبر رقم الغرفة يوجه فيها أعضاء الغرفة للتصويت لقائمة المستقبل.

وقال "عمارة" فى بلاغه، إن ما تم إرساله قصد به تشويه الأمانة العامة للغرفة والتشهير بأنها توجه الأعضاء نحو قائمة معينة من المرشحين وهو ما يخالف الحقيقة، مشيرا إلى أن الغرفة تلتزم بالحيادية التامة بين كافة المرشحين ولا يمكننا التدخل فى توجيه الأصوات لمرشح دون غيره.

كان أعضاء غرفة شركات السياحة تلقوا رسالة حملت أسماء قائمة المستقبل المرشحة لمجلس إدارة الغرفة ما أثار استياء المرشحين المستقلين.
أمين غرفة الشركات يحرر محضرا ضد رسائل ترويجية لقائمة المستقبل
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