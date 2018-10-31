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برلمان

طلب إحاطة ضد وزير التعليم بشأن واقعة تمزيق جسد تلميذ ابتدائى بالبحيرة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:25 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
فريده محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، واقعة تعدي تلميذين بمدرسة قرية المجد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، على زميلهم بالصف الثالث الابتدائي، والذي أصيب بكدمات ونزيف داخلى بالبطن، وتم على أثرها استئصال الطحال وحجزه بالعناية المركزة، بأنها كارثة وتدل على ضياع مفهوم التربية بالتعليم.

وطالب "حساسين"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالتحقيق فى الوقائع الخطيرة التى تؤكد انعدام التربية داخل بعض المدارس، مؤكدا ثقته الكاملة فى الدكتور طارق شوقى وأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمة كل المسئولين حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن واقعة تمزيق جسد تلميذ صغير من زميلين له فى نفس عمره تنذر بعواقب وخيمة تتطلب معرفة الأسباب الاجتماعية والنفسية التى وراء مثل هذه الأحداث المخيفة والمفزعة.
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