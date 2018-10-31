سكرتير عام المنوفية يناقش استعدادات مواجهة موجات الطقس السيئ

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور وكافة الأجهزة المعنية لمناقشة أخر الاستعدادات لمواجهة أخطار السيول والأمطار لموسم الشتاء لعام 2018 / 2019 .





حيث أعلن السكرتير العام عن تشكيل لجنة لمراجعة منظومة صرف مياه الامطار بكافة المراكز والمدن بدائرة المحافظة ، علي ان تتولي هذه اللجنة المرور علي محطات رفع المياه (معدات شفط المياه) ومخرات السيول وبلاعات صرف الأمطار للوقوف علي كفاءتها وجاهزيتها وصلاحيتها ووضع خطة لإدارة أزمة السيولة المرورية بالطرق.



