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محافظات

سكرتير عام المنوفية يناقش استعدادات مواجهة موجات الطقس السيئ

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور وكافة الأجهزة المعنية لمناقشة أخر الاستعدادات لمواجهة أخطار السيول والأمطار لموسم الشتاء لعام 2018 / 2019 .

حيث أعلن السكرتير العام عن تشكيل لجنة لمراجعة منظومة صرف مياه الامطار بكافة المراكز والمدن بدائرة المحافظة ، علي ان تتولي هذه اللجنة المرور علي محطات رفع المياه (معدات شفط المياه) ومخرات السيول وبلاعات صرف الأمطار للوقوف علي كفاءتها وجاهزيتها وصلاحيتها ووضع خطة لإدارة أزمة السيولة المرورية بالطرق.

كما أكد السكرتير العام علي التنسيق بين كافة القطاعات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتخذة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لمواجهة فصل الشتاء ، مشيرا إلي تفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة القطاعات الخدمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لإستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين علي مدار 24 ساعة والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن.
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