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برلمان

محلية البرلمان تمهل محافظ السويس 15 يوما لعرض الخطة التنموية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:18 م
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
محمد فايد
أمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، مهلة 15 يوما للحضور باللجنة لعرض الرؤية التنموية للمحافظة، وذلك بعد اعتذار المحافظ عن حضور اجتماعها اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، والذى كان من المقرر أن يحضره محافظ السويس لعرض ومناقشة الرؤية التنموية للمحافظ والجهاز التنفيذي للمحافظة في ضوء التعامل مع الملفات الآتية: (المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، ومجهودات إعادة النسق الحضاري – المشروعات القومية – المشروعات والتحديات والملفات العاجلة – المشروعات المتعثرة والتي لم تكتمل– الخدمات اليومية للمواطن مثل جمع القمامة والنظافة، ملف الصرف الصحي، ملف صيانة وحماية وإنارة الطرق، الخدمات المرورية، الأسواق العشوائية، ملف إعلانات الطرق الداخلية – ملف المواقف الرسمية والعشوائية)، على أن يكون العرض مقرونًا بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي وزمني للموضوعات المدرجة.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية ونواب محافظة السويس بسبب غياب المحافظ وعدم حضوره اجتماع اللجنة اليوم، ورفض النواب رأى رئيس اللجنة بمنح المحافظ مهلة 60 يوما أو 30 يوما للحضور فى اجتماع آخر لعرض الرؤية التنموية، وانتهوا إلى منح المحافظ مهلة 15 يوما فقط، منتقدين موقف المحافظ.
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