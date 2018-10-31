وزير الرياضة في دبي: تمكين الشباب هدف قومي في المرحلة المقبلة





شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الأربعاء، افتتاح ندوة دبي الدولية الرابعة عشر للإبداع الرياضي ضمن فعاليات "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" والمقامة في فندق ميناء السلام بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "تمكين الشباب في المجال الرياضي".



وتحدث الوزير في الجلسة الأولى للندوة والتي جاءت بعنوان "دور الشباب في صناعة المستقبل الرياضي"، حيث استعرض الدكتور أشرف صبحي رؤية واستراتيجية الوزارة نحو تنمية مهارات وقدرات الشباب، وآليات التمكين الرياضي والشبابي، وكذا عرض أبرز البرامج والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع الشباب والرياضة في مصر.



وفى مستهل حديثه، أشاد الوزير بتنظيم ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي والتي يشارك بها مجموعة من الشباب والمسئولين عن قطاعي الشباب والرياضة من مختلف دول العالم؛ لعرض التجارب والنماذج الناجحة على صعيد تمكين الشباب.



واعتبر الدكتور أشرف صبحي أن تمكين الشباب العربي يعد هدفًا قوميًا خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يقوم بوضع مجموعة من البرامج والمشروعات يتم تنفيذها على مدار العام في جميع البلدان العربية، إضافة إلى وضع السياسات الهادفة إلى تمكين الشباب في مختلف المجالات، مطالبًا بضرورة مواجهة تحديات الشباب والرياضة العربية، والعمل على التمكين الرياضي والشبابي في التشريعات الرياضية.



وتطرق الوزير في حديثه إلى قراره بتعيين 5 مساعدين و5 معاونين له، وهو ما يعد تمكين الشباب من خلال تولى المناصب القيادية، مضيفًا إنه تُجري حاليًا انتخابات مراكز الشباب في جميع مراكز الشباب بمصر حيث يترشح الشباب في انتخابات مجالس إدارات تلك المراكز، علاوة على قيامهم باختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على تعزيز دور الرياضة في إعداد الشباب، ونهجها نحو التمكين الاقتصادي والرياضي للشباب، وذلك من خلال تكوين الشركات في المجال الرياضي، وتبنى مبادرات ومشروعات تمكين الشباب، إضافة إلى المشروع القومي للناشئين والموهبة لاكتشاف المواهب الشابة في مختلف الألعاب الرياضية.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية في مختلف المجالات ومنها الاستثمار في المجال الرياضي.



وأوضح صبحي أن الوزارة تولى عناية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعمل على تنمية مهارات وقدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المختلفة، كما أنه يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص في تنفيذ ملتقيات لتوظيف الشباب بتلك الشركات في جميع محافظات مصر، لافتًا إلى تبني المبادرات الشبابية البناءة الهادفة إلى تطوير وتقدم المجتمع.



كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمباراة الودية المقرر إقامتها بين منتخبى مصر والإمارات خلال شهر نوفمبر القادم، لافتا أن اتحاد كرة القدم هو المعنى بالتنظيم، وأن الدولة موجودة لمد يد العون والمساعدة في كل ما يطلب منها.



واختتم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حديثه بالتطرق إلى فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" لعام 2018، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها مصر وتنفذها وزارة الشباب والرياضة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك بها مجموعات من الشباب من مختلف الدول العربية بهدف تبادل الثقافات بين الشباب، والعمل على تحقيق التقارب العربي في مجالي الشباب والرياضة.