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محافظات

تدشين أول بنتون لكوبري الشط بالسويس داخل ترسانة بورسعيد البحرية .. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
نجحت ترسانة بورسعيد البحرية اليوم في تدشين أول بنتون في كوبري الشط العائم.

ويعتبر البنتون الذي تم تدشينه اليوم هو أول مرحلة في الكوبري الخامس الذي يتم بناؤه وتجميعه بترسانة، بورسعيد ضمن سلسلة كباري يتم بناؤها بتكليف من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بين ضفتي القناة.

استخدمت الرافعات إنقاذه ١ وإنقاذ ٢ قوة رقع ٥٠٠ طن في عملية تدشين البنتون بحضور المهندس سمير حسن مدير إدارة الترسانات ومهندس عادل فريد رئيس ترسانة بورسعيد البحرية إضافة إلي مهندس سيد أبو الفتوح مستشار الفريق للكباري.

كان الفريق مميش وجه بانشاء كوبري متحرك، شمال منطقة المعدية بـ200 متر بالسويس.

هذا وينفذ الكوبري المتحرك على ثلاثة أجزاء فى وقت واحد، وذلك لأن منطقة الكوبري، يصاحبها تيارات هواء شديدة.

وينفذ الكوبري المتحرك ثلاث شركات مصرية، ترسانة بورتوفيق، وترسانة السويس، بترسانة بورسعيد ليكون هدية لشعب السويس من هيئة قناة السويس وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تدشين أول بنتون لكوبري الشط بالسويس داخل ترسانة بورسعيد البحرية .. صور
تدشين أول بنتون لكوبري الشط بالسويس داخل ترسانة بورسعيد البحرية .. صور
تدشين أول بنتون لكوبري الشط بالسويس داخل ترسانة بورسعيد البحرية .. صور
تدشين أول بنتون لكوبري الشط بالسويس داخل ترسانة بورسعيد البحرية .. صور
تدشين أول بنتون لكوبري الشط بالسويس داخل ترسانة بورسعيد البحرية .. صور
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