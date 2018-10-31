برلماني: تحرير سعر الأسمدة يزيد من معاناة الفلاح

قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحرير سعر الأسمدة ليس بالقرار الجيد، الذي يفيد الفلاح بل سيتم زيادة معاناته مع مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها.





وأشار تمراز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الدعم النقدى للفلاح لن يحل هذه المشكلة وستكون هناك صعوبات كثيرة تواجه هذا الموضوع، مشيرا إلي أن الحكومة لن تصدق مع الفلاح مثلما حدث في أزمة القطن فبعد تحديدها سعر ٢٧٠٠ جنيه لشراء القطن من الفلاح بعد انتهاء المحصول وجمعه، قالت إنه سيتم الشراء ب٢٤٠٠ ، الأمر الذي سبب استياء الفلاحين وجعلهم يبعدون عن زراعة القطن.





وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على تراجع دور الجمعيات الزراعية وتحولها من جمعيات كانت تفيد الفلاح وتقوم بإعطائه الأسمدة وتعريفهم بأمور الزراعة الي مباني قديمة لا يتواجد بها غير شخصين يقومان بادارتها.



