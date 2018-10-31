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أخبار العالم

العراق: مقتل قيادي داعشي بديالى والعثور على 39 عبوة ناسفة بالأنبار ونينوى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
أ ش أ
كشف قائد شرطة محافظة ديالي العراقية اللواء فيصل العبادي اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية أمنية نوعية أطاحت بما أسماه "أمير السلاح" في تنظيم داعش الإرهابي.

وقال العبادي - في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي - "إن فريقا أمنيا مشتركا من شرطة ديالى والاستخبارات نفذ عملية نوعية في حوض نارين (78كم شمال شرق بعقوبة) من خلال توغل قوة قتالية خاصة لـ30 كم في عمق حمرين، لتعقب أمير السلاح في تنظيم داعش".

وأضاف العبادي، أن العملية التي استغرقت 4 ساعات نجحت من الوصول إلى الهدف، ومن ثم الاشتباك وقتل أمير السلاح في تنظيم داعش، واثنين من مرافقيه، وضبط أكثر من 300 بندقية مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى عبوات وعتاد بكميات كبيرة كانت مدفونة تحت الأرض وموضوعة في صناديق.

وأشار إلى أن العملية والتي أطلق عليها (صقر) استغرق التخطيط لها من ناحية جمع المعلومات والرصد وصولا إلى إعطاء الضوء الأخضر وتنفيذها أكثر من 3 أسابيع، لافتا إلى أن العملية تمثل أقوى ضربة يتلقاها داعش.

وفي السياق.. أعلن مركز الإعلام الأمني العراقى العثور على 39 عبوة ناسفة في الأنبار ونينوى.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول إن قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت على 5 عبوات ناسفة في قرية عمر بندان وتعمل على تفجيرها، كما عثرت قوة أخرى على 5 عبوات ناسفة في قرية شندوخة، لافتا إلى أنه تم إتلافها دون حادث يذكر.
وأشار إلى أن قيادة عمليات الأنبار نفذت مهمة في منطقة الحميرة أسفرت عن العثور على 10 عبوات ناسفة مختلفة، و9 عبوات أخرى وذلك خلال عملية أمنية جنوب بحيرة الحبانية.

كما فجرت 31 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة البو حسن، في حين عثرت على 10 عبوات ناسفة خلال مسح وتطهير أرض زراعية في منطقة الكرابلة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة.


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