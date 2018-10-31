سفير مصر ببيروت يبحث مع مدير الأمن العام أوضاع الجالية المصرية في لبنان

بحث سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، ظهر اليوم، مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أوضاع الجالية المصرية في لبنان والتطورات الراهنة في البلاد.



من ناحية أخرى، استقبل اللواء عباس إبراهيم، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، حيث بحث معها الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون بين الأمن العام اللبناني والاتحاد الأوروبي.

