ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سفير مصر ببيروت يبحث مع مدير الأمن العام أوضاع الجالية المصرية في لبنان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، ظهر اليوم، مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أوضاع الجالية المصرية في لبنان والتطورات الراهنة في البلاد.

من ناحية أخرى، استقبل اللواء عباس إبراهيم، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، حيث بحث معها الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون بين الأمن العام اللبناني والاتحاد الأوروبي.
loading...

ترشيحاتنا

تزامنا مع اقترابه.. ما هي حقيقة البلاك فرايدي؟.. فيديو

مهاجم النجم الساحلى يقترب من الانضمام للزمالك

آخر كلام.. إنبى يصرف النظر عن التعاقد مع على لطفى

الرئيس السيسي يبحث التعاون مع وزير النقل الألماني لتطوير السكة الحديد

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

خالد الصاوي يرد بعنف على توفيق عكاشة

بعد شائعة وفاته.. عادل إمام يتصدر تريند جوجل

وزير الرياضة: قادرون على امتلاك ألف لاعب مثل محمد صلاح

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

روح بيكيه تشعل أجواء حفلة شاكيرا في تشيلي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟