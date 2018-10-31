حملة تموينية على المخابز والأسواق بمدينة موط بالوادي الجديد .. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالاشتراك مع إدارة التموين بالداخلة بحملة تموينية مكبرة على المخابز ومحلات وأسواق الخضروات والفاكهة بمدينة موط وذلك بمشاركة رؤساء الاحياء ومفتشى إدارة التموين بالداخلة.



قاد الحمله المستشار كمال ابراهيم رئيس المركز والذي صرح بان الحملة أسفرت عن ضبط خبز ناقص الوزن وعدد من مخالفات عدم اعلان عن الأسعار، وتحرر محاضر بها وأحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأضاف ابراهيم ان الحمله جاءت بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى التزام محلات وأسواق الخضروات والفاكهة بالإعلان عن الاسعار امام المواطنين.

