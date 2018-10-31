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حوادث

إحالة أوراق موظف للمفتى قتل زوجته وفصل رأسها عن جسدها فى قنا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:28 م
مجمع محاكم نجع حمادى
مجمع محاكم نجع حمادى
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق موظف إلى فضيلة المفتي، بتهمة ذبح زوجته وفصل رأسها عن جسدها بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة.

تم إحالة القضية برقم 154 لسنة 2016 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 35 لسنة 2016 كلي قنا، بعد أن أثبتت التحقيقات قيام المتهم بقتل زوجته و وضعها فى جوال وحاول القائها فى النيل.

ترجع وقائع القضية إلى نوفمبر 2015 عندما وجهت النيابة العامة بنقادة إلى محمد.ك.ع.م، إداري بمدرسة بنقادة، تهمة قتل زوجته سامية.ع.ا.ا، بذبحها وفصل رأسها عن جسدها، بسبب طلبها الطلاق ومعايرته له بعدم قدرته على الإنجاب.
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