حملة ضد التنمر تفشل في المدارس.. حوادث عنف بالجملة في أول شهر من الدراسة.. استئصال طحال وكسر أنف وفقء عين أبرز إصابات معارك وعنف الطلاب

* إصابة طالب بنزيف داخلي بعد تعدي زملائه عليه بسبب المزاح

* كسر أنف طالب اعتدى عليه زميله لاعب الكاراتيه

* مدرس يصيب عين طالب فى أسيوط بعد ضربه بخرطوم

*طالب يعتدي على زميله بمطواة داخل مدرسة في الدقهلية



شهدت مدارس مصر عددا من أحداث العنف اللافتة للانتباه، خلال أول شهر من بدء العام الدراسي الحالي 2018/2019، وذلك على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم تفعيل مبادرة ضد التنمر في جميع المدارس هذا العام.



ففي المنوفية، لقي طالب مصرعه داخل مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على يد صديقه أثناء المزاح بينهما.



أما في البحيرة، أصيب طالب بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة قرية المجد الابتدائية بالرحمانية بالبحيرة، بكدمات ونزيف داخلى بالبطن، وتم استئصال الطحال وحجزه بالعناية المركزة بمستشفى دسوق العام، وذلك بسبب تعدى زميليه عليه أثناء قيامهم باللهو بداخل فناء المدرسة.



وفي الشرقية، شهدت مدرسة "سعود الثانوية"، بمحافظة الشرقية، تشابكًا بين طالبين أدى إلى كسر أنف أحدهما، واحتياجه إلى تدخل جراحي سريع.



وفي الفيوم، قام معلم لغة عربية بمدرسة الشروق الخاصة بغرب الفيوم باستخدام العقاب البدني مع طالب بالصف الأول الإعدادي، وفور علم مدير المديرية قرر وكيل الوزارة فورًا استبعاد المعلم.



وفي أسيوط ، أصيب الطالب "إسلام.ا.م" بالصف السادس الابتدائي إثر تعرضه للضرب بخرطوم بلاستيك على يد معلم التربية الرياضية ويدعى "مصطفى.م.س"؛ ما ادى إلى إصابته فى عينه تم على إثرها نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.



كما أقدم طالب بمدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية بأسيوط، على صفع معلم بالمدرسة على وجهه، بعد مشادة بسبب عدم التزام الطالب بالزي ونظافته الشخصية، وعدم إحضار الأدوات المطلوبة خلال الحصة.



وأصيبت الطالبة نورا يوسف هارون بالصف السادس الابتدائى بمدرسة أحمد ابوحسين الابتدائية بمركز ساحل سليم فى العين اليسرى بعد تعرضها للضرب على يد أحد المعلمين بالمدرسة، وتم وقف المعلم عن العمل لمدة شهر لحين انتهاء التحقيقات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة ضد كل من يعرض حياة الطلاب للخطر أو يعتدي على أى طالب.



وفي محافظة الغربية، أصيب الطالب "أحمد .ع .ش" بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بإدارة زفتى التعليمية، بسحجات وجروح سطحية وكدمات فى الوجه والرقبة، بسبب علقة ساخنة من معلمته، وقد أصدر وكيل الوزارة تعليماته بنقلها إلى خارج المدرسة.



وفي الدقهلية، أصيب الطالب "ح. أ. م" 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة بني عبيد الزراعية المشتركة، بجرح قطعي بالأنف، وذلك إثر اعتداء زميله عليه بـ"ظهر مطواة" كانت بحوزته؛ بسبب معاكسة المجني عليه لفتاة زميلتهم في المدرسة، واتهم طالب زميله يدعى "م. ر. ا"18 عاما بنفس المدرسة، بالاعتداء عليه.



وفي محافظة المنيا، قدمت أسرة الطالب حمزة محمد خلف عبد الرازق، 11 عامًا بالصف الخامس بمدرسة الشيخ عيسى الإبتدائية التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا، بلاغا في مركز الشرطة، إتهمت فيه معلما يدعي "أشرف.ك.م" بالتسبب في إصابة ابنهم بكدمات في أنحاء متفرقة بجسده، أثناء وجوده داخل الفصل.



وكانت يسرا علام مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والترويج، قد أعلنت في بيان رسمي سابق، إطلاق حملة ( أنا ضد التنمر)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.



وأكدت علام أن الهدف من الحملة هو التوعية بأخطار ظاهرة التنمر على طلاب المدارس وإبراز دور المعلم وولى الأمر للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة، حيث أنها تشكل خطورة علي أبنائنا في المدارس، وتُشير الدراسات العالمية، إلى أن ثمانية من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة خوفا من التنمر.



كما أضافت علام أن التنمر المدرسي يعرف بأنه أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكثر لإلحاق الأذى بتلميذ آخر، تتم بصورة متكررة وطوال الوقت، ويمكن أن تكون هذه الأفعال السلبية بالكلمات مثل: التهديد، التوبيخ، الإغاظة والشتائم، كما يمكن أن تكون بالاحتكاك الجسدي كالضرب والدفع والركل، أو حتى بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسدي مثل التكشير بالوجه أو الإشارات غير اللائقة، بقصد وتعمد عزله من المجموعة أو رفض الاستجابة لرغبته، لذ وجب الاهتمام الجاد بعلاج هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها، لحماية أبنائنا الطلاب بمساعدة معلميهم وأولياء أمورهم والمجتمع كله بكافة مؤسساته.