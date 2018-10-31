روسيا: سقوط قتلى من العسكريين الأجانب في منطقة السيطرة الأمريكية بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/ سقوط قتلي من العسكريين الأجانب في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شرق الفرات بسوريا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، نفذوا منذ الأول من سبتمبر الماضي، 57 عملية إرهابية وهجمات على قوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن سقوط أكثر من 300 قتيل ومصاب بين أفراد القوات الكردية.



وأضاف إن الأوضاع في المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا تتدهور، وفقا لمعلومات السكان المحليين بمنطقة شرق الفرات، وهناك أكثر من 120 مدنيا لقوا مصرعهم جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت شرق سوريا خلال شهر فقط.



ولفت كوناشينكوف إلى أن الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية كارثي بسبب الفوضي، وأن هناك احتمالية لعودة الإرهابيين إليها مرة أخرى.

