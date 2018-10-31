ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا: سقوط قتلى من العسكريين الأجانب في منطقة السيطرة الأمريكية بسوريا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/ سقوط قتلي من العسكريين الأجانب في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شرق الفرات بسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، نفذوا منذ الأول من سبتمبر الماضي، 57 عملية إرهابية وهجمات على قوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن سقوط أكثر من 300 قتيل ومصاب بين أفراد القوات الكردية.

وأضاف إن الأوضاع في المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا تتدهور، وفقا لمعلومات السكان المحليين بمنطقة شرق الفرات، وهناك أكثر من 120 مدنيا لقوا مصرعهم جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت شرق سوريا خلال شهر فقط.

ولفت كوناشينكوف إلى أن الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية كارثي بسبب الفوضي، وأن هناك احتمالية لعودة الإرهابيين إليها مرة أخرى.
loading...

ترشيحاتنا

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

شاهد.. صورة طفل مسرحية إنها حقا عائلة محترمة.. لن تصدق طلته

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري إلى خارج البلاد.. نص القرار

فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

عامل يعثر على حجر هائل من الزمرد.. والقيمة لا يمكن تقديرها

تزامنا مع اقترابه.. ما هي حقيقة البلاك فرايدي؟.. فيديو

الرئيس السيسي: تحديات الشرق الأوسط باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم

استبعاد جاساما من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

زعيم المتمردين في جنوب السودان يصل العاصمة للمرة الأولى منذ 2016

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟