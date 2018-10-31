طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا صوب مجموعة فلسطينيين وسط قطاع غزة

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الأربعاء، صاروخا صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين، قرب مخيم العودة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ونفت مصادر أمنية فلسطينية وقوع إصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 5 شبان.. وتبرر إسرائيل غاراتها باستهداف مطلقي البالونات الحارقة.



وبالتزامن مع الغارة شرق البريج، أطلقت بحرية الاحتلال، النار صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة، بعد أن لاحقت المراكب هناك.



وفي الضفة الغربية، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 4 إخطارات وقف بناء لمنزل وثلاثة "بركسات" في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

