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تعليم

إطلاق إسمى شهدين على مدرستين بـ ناصر والفشن فى بني سويف

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر على إطلاق أسماء 2 من شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة على مدرستين بـ ناصر والفشن. 

وهما : اسم الشهيد "مجند قوات مسلحة" محمد حامد حسان شرف على مدرسة بوش الابتدائية بنات بمدينة ناصر،,واسم الشهيد "رقيب شرطة" هاني بشير عبدالله حسب النبي ,على مدرسة الوكيلية الابتدائية بالشراهنة مركز الفشن. 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكرى لمحافظة بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد ، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.
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