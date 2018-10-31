إطلاق إسمى شهدين على مدرستين بـ ناصر والفشن فى بني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر على إطلاق أسماء 2 من شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة على مدرستين بـ ناصر والفشن.





وهما : اسم الشهيد "مجند قوات مسلحة" محمد حامد حسان شرف على مدرسة بوش الابتدائية بنات بمدينة ناصر،,واسم الشهيد "رقيب شرطة" هاني بشير عبدالله حسب النبي ,على مدرسة الوكيلية الابتدائية بالشراهنة مركز الفشن.



