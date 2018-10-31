تعرف على أبرز فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ..فيديو

عرض برنامج "صباح الورد"، اليوم الأربعاء، أجندة منتدى شباب العالم، الذي من المقرر افتتاحه في الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة المئات من شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وجاءت أجندة المؤتمر، كالآتي: يوم الجمعة 2 نوفمبر سيتم افتتاح مسرح شباب العالم، وذلك قبل حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات المنتدى يوم السبت 3 نوفمبر.



وتنطلق خلال فترة انعقاد المنتدى عدد كبير من ورش العمل بمختلف المجالات وبحضور عدد كبير من المشاركين من دول العالم وأبرزها:



جلسة عن فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.

جلسة الألعاب والرياضة الإلكترونية وتأثيرها على المستقبل.

جلسة عن دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في نمو الاقتصادي العالمي.

جلسة عن دور الإعلام والقوى الناعمة في المجتمعات.

جلسة عن الأمن المائي في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

جلسة عن التغير المناخي في ضوء التغييرات المناخية.

جلسة عن كيفية بناء قادة المستقبل من الشباب.

جلسة عن دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات.

نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية.