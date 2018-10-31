ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير مروري: كاميرات لمراقبة حركة السيارات في شارعي الهرم وفيصل..فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الخبير المرورى أحمد هشام، إنه بدءًا من اليوم تم وضع كاميرات مراقبة لمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بالطرق، لافتًا إلى أنه تم تركيبها فى عدد كبير من الشوارع الرابطة بين الهرم وفيصل.

وأضاف الخبير المرورى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" المذاع على "الفضائية الأولى"، أن الكاميرات تم تركيبها بالتزامن مع بدء العمل فى الحفر لإنشاء محطات مترو الأنفاق بالهرم وفيصل، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الشوارع هما شارعى المطبعة وترسا.

وأوضح أنه تم إغلاق جزء من شارع القومية العربية والدائرى ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق، وأنه تم إجراء تحويلات مرورية ووضع كاميرات مراقبة لمنع الكثافات المرورية.

loading...

ترشيحاتنا

صفقة القرن.. تقرير جديد يرسم خطة التحرك الأوروبية نحوها

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

الجزائري بن عبيد يقترب من إدارة نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي

روح بيكيه تشعل أجواء حفلة شاكيرا في تشيلي.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر ميس حمدان الحقيقي

نيابة المنصورة: حبس صاحبة فيديو القرد

تزامنا مع اقترابه.. ما هي حقيقة البلاك فرايدي؟.. فيديو

احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

ضبط 549 طن بطاطس مخزنة بقصد حجبها عن التداول في البحيرة

الرقابة تتخذ إجراءات قانونية ضد شيرين لطرح ألبوم نساى بدون تصريح

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟