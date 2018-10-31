خبير مروري: كاميرات لمراقبة حركة السيارات في شارعي الهرم وفيصل..فيديو

قال الخبير المرورى أحمد هشام، إنه بدءًا من اليوم تم وضع كاميرات مراقبة لمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بالطرق، لافتًا إلى أنه تم تركيبها فى عدد كبير من الشوارع الرابطة بين الهرم وفيصل.



وأضاف الخبير المرورى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" المذاع على "الفضائية الأولى"، أن الكاميرات تم تركيبها بالتزامن مع بدء العمل فى الحفر لإنشاء محطات مترو الأنفاق بالهرم وفيصل، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الشوارع هما شارعى المطبعة وترسا.



وأوضح أنه تم إغلاق جزء من شارع القومية العربية والدائرى ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق، وأنه تم إجراء تحويلات مرورية ووضع كاميرات مراقبة لمنع الكثافات المرورية.



