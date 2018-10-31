محافظ المنيا يشهد لقاء المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.. صور

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، اللقاء الذي عقده المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مع عدد من الأسر لشهداء ومصابي المحافظة ، بحضور اللواء اركان حرب محمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.





واستعرض أمين عام المجلس، خلال اللقاء الخدمات التي يقدمها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة ، من خلال صرف المعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وفى مجال الوظائف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخدمات التعليمية وكذلك الترفيهية والاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والخدمات التموينية والإسكانية.





وقال المحافظ ، إن مصر ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان للجميع، وأننا شعبا وجيشا وشرطة عازمون على ملاحقة الارهاب الأسود في كل مكان، حتى يتم اقتلاعه من جذوره والقضاء عليه تماما، داعيًا أبنائنا من الأجيال الجديدة اخذ القدوة منهم في التضحية بأرواحهم من اجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.





وسلم المحافظ وامين عام المجلس عددا من الهدايا العينية للأسر، كما استمعا إلى مقترحات وطلبات عدد من الاسر ووجه بالعمل على حلها والتيسير عليهم في كافة متطلبات الحياة.



