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محافظات

غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لطب الطوارئ والحالات الحرجة بمستشفى المحلة..صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
أحمد على
ينظم مستشفى المحلة العام بمديرية الصحة بمحافظة الغربية غدًا الخميس المؤتمر الأول لطب الطوارئ والحالات الحرجة، تحت رعاية اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال شادي مدير المستشفى وعدد من الأطباء، وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، بإحدى القرى السياحية بطريق "طنطا – المحلة".

وأعلن الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام، أن مشرفي تنظيم المؤتمر كل من الدكتور مصطفي الحفناوي والدكتور محمد العشري سكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد الغزالي الرئيس الشرفي، ولفيف من أساتذة الجامعات من المتخصصين بأقسام الطوارئ والحالات الحرجة.

كما أوضح "شادي"، أن المؤتمر سيتخلله ورش تدريب وعرض كامل للمحاضرات التي ستتناول أحدث الطرق والوسائل العلمية والطبية في مجال الحالات الحرجة والطوارئ الدولية.
غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لطب الطوارئ والحالات الحرجة بمستشفى المحلة..صور
غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لطب الطوارئ والحالات الحرجة بمستشفى المحلة..صور
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