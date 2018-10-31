خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشعب الجزائري في عيده الوطني

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التهنئة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وشعب الجزائر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.



ووجه الملك سلمان برقية تهنئة سلطان بروناي، معربًا خلالها عن أصدق التهاني والتمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومته وشعب الجمهورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عبر موقع "تويتر"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية.. كما يبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد".