إعادة افتتاح متحف بودابست للفنون الجميلة بعد إغلاقه 70 عاما

يعاد افتتاح متحف "بودابست للفنون الجميلة" اليوم الأربعاء في العاصمة المجرية "بودابست" احتفالا بالذكرى السنوية الخمسمائة لوفاة المبدع الإيطالي العالمي "ليوناردو دافينشي"، بعد أن أغلق أبوابه طيلة أكثر من 70 عاما بسبب الأضرار البالغة التي تعرض لها إبان الحرب العالمية.



ولأول مرة منذ عام 1957، سيتم في المتحف، الذي بلغت تكلفة أعمال تجديده وترميمه ما يقرب من 40 مليون يورو، عرض العمل المجرى جنبًا إلى جنب مع الفن الأوروبي المعاصر مع الفنون الجميلة التي تركز على حقبة 1800.



يذكر أن متحف "بودابيست للفنون الجميلة" تم بناؤه في أوائل عشرينيات القرن الماضي، عندما كان النصف المجرى من النظام الملكي النمساوي يسعى إلى تأكيد النزعة الوطنية.



ويضم المتحف مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الأوروبية، بما فى ذلك الأعمال الفنية لروائد الحركة الإبداعية فى أوروبا، أمثال "رافائيل إسترهازى مادونا" والتي تعود إلى عام 1508، ولوحات للرسام الإيطالي "جيورجيونى الشاب"(1508 – 1510)، ولوحة "عظة القديس يوحنا المعمدان" (1566) التي نفذها الرسام الفلامنكى الهولندى "بيتر بروجل" الأكبر.