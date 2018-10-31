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تعليم

جامعة المنيا تستضيف عروض المهرجان القومى للسينما المصرية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
ايمن رياض
يستضيف مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا للعام الثاني عروض المهرجان القومى للسينما المصرية، والذي تستمر فعالياته حتى السبت الثالث من نوفمبر، بالتعاون صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا بأن الموسم الثقافى والفنى للجامعة هذا العام مليء بالأنشطة الهادفة التى تثري الحياة الثقافية والفنية بالوسط الجامعي، لكونه منارة ثقافية للمجتمع المحيط لتقوم من خلاله بدورها التنويري بتسخير كافة الإمكانيات لطلابها ومنتسبيها، وذلك يأتي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، والذي يعد هذا المهرجان أحد أشكال التعاون القائم بين الجامعة وصندوق التنمية الثقافية.

وأشار الدكتور"أحمد سيد التلاوى" مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا بأن التنسيق مع صندوق التنمية الثقافية أثمر عن تقديم برنامج خاص يناسب ويراعى البعد التعليمي والمجتمعي والثقافي داخل الجامعة، ويحقق الاستفادة للطلاب المتخصصين فى بعض الكليات من مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة، والأفلام الروائية، والتسجيلية القصيرة المعروضة، فضلا عن بعض الأفلام الكوميدية والأكشن.
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