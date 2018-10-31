شرم الشيخ تفتح ذراعيها لاستقبال ضيوف ووفود منتدى شباب العالم ..نموذج محاكاة للاتحاد العربي الافريقي ..عرض الزائر على مسرح شباب العالم..ومدينة السلام تتجمل انتظارا للحدث العالمي ..صور

المتطوعون يتواجدون في مطارى القاهرة وشرم الشيخ لتذليل العقبات

-الأعلام ولافتات المنتدى تزين شرم الشيخ

- إقامة نموذج محاكاة الاتحاد العربي الافريقي



تمثيل جميع المحافظات المصرية والفئات الشبابية



مسرح شباب العالم





وقد بدأت تجهيزات وبروفات العرض يوم 15 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال معسكر فني يشارك فيه عدد من الشباب المصريين والأجانب تحت إشراف المخرج خالد جلال، حيث تقدم عدد كبير من الشباب المصريين والأجانب بطلب المشاركة في المسرحية عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى ثم خضعت طلباتهم لتقييم شامل حتى تم اختيار أفضل المتقدمين.



كما حرصت إدارة المنتدى على تجهيز المسرح ليناسب احتياجات ذوي الإعاقة، وأيضًا توجيه الدعوة لمجموعة من الفنانين والموهوبين من ذوي الإعاقة من كافة أنحاء العالم لحضور الفعاليات الفنية،خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أبريل 2017 خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية؛ عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات.



وسيكون العرض الرئيسي في المسرح العمل المسرحي "الزائر"، الذي سيُعرض يوم 2 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، ويضم ممثلين مصريين من طلبة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، ومركز الإبداع الفني، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الموهوبين من مختلف الجنسيات تحت إشراف وقيادة المخرج المصري خالد جلال، رئيس مركز الإبداع الفني.



ومسرح شباب العالم تم إنشاؤه ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد هذا العام 2018 من قِبل الشباب ومن أجل عرض قضايا الشباب، ليكون محورا جامعًا لمُختلف الفنون؛ حيث يعرض من خلاله مجموعة متنوعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية والدرامية، وكذلك عديد من المحادثات الملهمة، وغير ذلك الكثير، كما يشارك فيه فنانون وموهوبون من جميع أنحاء العالم.





أيام قليلة تفصل مدينة السلام شرم الشيخ عن استقبال الحدث العالمي منتدى شباب العالم الذي يقام في الفترة من ٣ الي ٦ نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.وتظهر مدينة السلام شرم الشيخ في اجمل صورها ، حيث انهت المدينة كافة استعداداتها لاستقبال الحدث العالمي ، حيث تنتشر الأعلام ولافتات المنتدى في كل ارجاء المدينة ، كما ان مطار شرم الشيخ يتزين بشعار ولافتات المنتدى.وبدأ المشاركون في المنتدى يتوافدون علي شرم الشيخ ، وذلك قبل انطلاق الفعاليات السبت المقبل ، وينتشر الشباب المتطوعون في مطارى القاهرة وشرم الشيخ ، حيث يرتدون تي شيرتات عليها شعار المنتدى ويقومون بتوجيه الضيوف والمشاركين في الفعاليات وتذليل اي عقبات تواجههم ، فضلا عن تواجد فريق كامل من المتطوعين في مطار شرم الشيخ ينتظر الحضور ويقوم بتوجيههم نحو الفنادق التي يقيمون فيها .ويقدم منتدى شباب العالم لمصر مكاسب عديدة على مستويات متنوعة سواء الامنية والسياسية والسياحية والاقتصادية ، حيث يشهد اقامة نموذج محاكاة الاتحاد العربي الافريقي وهو ما يعد تأكيدًا على ريادة مصر الافريقية والعربية.كما ان المنتدى يضمن للعالم صورة محترمة عن مصر وقدرتها على تنظيم فعالية عالمية يحضرها آلاف الشباب ، فضلا عن ان المنتدى يظهر مصر في صورة سياحية جديدة تدعم العائد السياحي السنوي، وخصوصا أن المنتدى يُقام في إحدى أهم المدن السياحية المصرية بالاضافة الي ان الدولة لا تتحمل تكلفة التنظيم،او أية نفقات خاصة بالمنتدى، بل يتحملها الرعاة الرسميون المسؤولون عن تغطية نفقات المنتدى، إيمانا منهم أنه حدث عظيم يساهم في التنمية والسلام ويدعم الاقتصاد حيث يتم توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية داخل المنتدى.وحرصت ادارة المنتدى قد حرصت في اختيار المشاركين في الفعاليات على التنوع بين الشباب في المجالات المختلفة والثقافات المختلفة فنجد الفن –الاقتصاد- والسياسة – والتربية في صورة تكاملية، و بالنسبة لاختيار الشباب المصري فتم مراعاة تمثيل جميع المحافظات المصرية والفئات الشبابية، كما تم الأخذ في الاعتبار دعوة مجموعات شبابية لم تشارك في المؤتمرات الوطنية للشباب السابقة، في إطار حرص إدارة المؤتمر على توزيع الفرص على جميع الشباب وتحقيق أكبر عدد ممكن من المشاركة الجديدة لشباب مصر.وكانت معايير الاختيار هي التنوع الجغرافي والسن والدرجة العلمية، كما تم اختيار الأشخاص المشاركين آليا دون أي تدخل بشري من الافراد القائمين على إدارة المنتدى، وكان التدخل يتم في حالة واحدة فقط وهى المراجعة الأمنية كإجراءات احترازية لتأمين المؤتمر من تسلل أي عناصر إرهابية.ويشهد المنتدى هذا العام فعاليات جديدة منها مسرح شباب العالم والذي سيقام على هامش المنتدى هذا العام ويقدم عرضا مسرحيا جديدا بعنوان "الزائر للمخرج المصري المرموق خالد جلال" والذي يسلط الضوء على إحدى القضايا الهامة التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيه 16 ممثلا من مختلف دول العالم.وتقرر إقامة العرض في افتتاحية خاصة لمسرح منتدى شباب العالم يوم 2 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ مقر انعقاد المنتدى.