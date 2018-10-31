الكهرباء: توفير 25% من احتياطي الطاقة خلال 4 سنوات.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن محطات الطاقة الثلاث التي ساهمت شركة سيمنز في إنشائها وفرت 14.400 ميجا، في فترة وجيزة، موضحًا أنه مع وجود قدرات أخرى للطاقة أصبح الدخل الاجمالي للطاقة 25 ألف ميجا تم إضافتها للشبكة القومي خلال الـسنوات الأربع الماضية، ما يمثل 25% من الاحتياطي في الطاقة.



وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية، لفضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الاربعاء، ان كفاءة الثلاث محطات تسمح بالتوفير في الوقود والذي ينعكس على تكلف الكيلو وات/ ساعة، والذي يوازي مليار دولار سنويًا أو أكثر في الوقود.



وأكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء على التعاون الكبير من شركة سيمنز والذي عاد بنفع كبير في العديد من المجالات خاصة في مجال الطاقة.

