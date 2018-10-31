الحكم على 42 فتاة و6 شباب متهمين بممارسة الرذيلة في الهرم 14 نوفمبر

حجزت محكمة جنح العمرانية، اليوم الاربعاء، أولى جلسات محاكمة 42 فتاة و6 شباب، والمتهمين فيها بممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق لجلسة 14 نوفمبر المقبل للحكم.



ووجهت النيابة لصاحب الملهى، ويدعى "محسن.ح.ج"، تهمة إدارة المكان لأعمال الدعارة والشذوذ الجنسي، والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب بمقابل مادي دون تمييز.



وذكرت التحقيقات أن المتهم كون تشكيلا عصابيا تخصص في الأعمال المنافية للآداب العامة وإقامة حفلات للشواذ جنسيا داخل الملهى، وأيضًا قام المتهم عن عمد ومقابل مادي وأفسد وقدم 5 فتيات قاصرات للسائحين العرب بمقابل مادي ودون تمييز وبمواجهة القاصرات اعترفن تفصيليا بالجريمة.