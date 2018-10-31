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رياضة

الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أصبحت مشاركة الفريق الأول لكرة اليد بنادى الأهلى أو الزمالك مؤكدة بالنسخة المقبلة لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى العام المقبل .

ويأتى تأكيد مشاركة الأهلى أو الزمالك فى البطولة بعد أن تم إسناد استضافة البطولة إلى دولة بولندا أو السعودية فى نسختها المقبلة وفقا لقرار الاتحاد الدولى للعبة .

ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الدولى اسم البلد المستضيف سواء كانت بولندا أو السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة ، وكان الأهلى والزمالك قاطعا المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال السنوات الماضية نتيجة إقامتها فى قطر .

يذكر أن مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل أبطال الدوري والأهلي بطل أبطال الكؤوس ستقام في أبريل بالمغرب، والفائز بها سيشارك في مونديال الأندية ممثلا عن أفريقيا.
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