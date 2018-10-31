الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

أصبحت مشاركة الفريق الأول لكرة اليد بنادى الأهلى أو الزمالك مؤكدة بالنسخة المقبلة لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى العام المقبل .



ويأتى تأكيد مشاركة الأهلى أو الزمالك فى البطولة بعد أن تم إسناد استضافة البطولة إلى دولة بولندا أو السعودية فى نسختها المقبلة وفقا لقرار الاتحاد الدولى للعبة .



ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الدولى اسم البلد المستضيف سواء كانت بولندا أو السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة ، وكان الأهلى والزمالك قاطعا المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال السنوات الماضية نتيجة إقامتها فى قطر .



يذكر أن مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل أبطال الدوري والأهلي بطل أبطال الكؤوس ستقام في أبريل بالمغرب، والفائز بها سيشارك في مونديال الأندية ممثلا عن أفريقيا.