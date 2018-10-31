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مرأة

الإسعافات الأولية لعلاج الكسور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:57 م
الإسعافات الأولية
الإسعافات الأولية لعلاج الكسور
أسماء محمد
في كثير من الأحيان نتعرض للصدمات والسقوط على الأرض أو من أماكن مرتفعة، ما يتسبب في تعرضنا للإصابة ببعض الكسور، لذا علينا معرفة أهم الإسعافات الأولية في مثل هذه الحالات حتى نتجنب حدوث أي مضاعفات. 

الدكتور محمود ناجي، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية، عرض أهم الإسعافات الأولية التي يمكن فعلها في مثل هذه الحالات:

▪️ ضع المصاب فى الوضع المریح، وفي حالة الشك في وجود إصابات بالرأس والعمود الفقري لا تحرك المصاب واتركه ممددًا. 
▪️ ضع كمادات باردة على المكان المصاب بعد وضع فوطة رقیقة لحمایة الجلد. 
▪️ لا تحاول إصلاح أو تعدیل الجزء المشتبه فيه بالكسر.
▪️ لا تحاول تدلیك أي جزء مصاب أو متورم. 
▪️ ثبت الجزء المكسور بالجبائر.
▪️ استعمل أي لوح خشبي أو بلاستيكي أو حتى قم ببرم مجلة واربطها بالطرف المصاب برفق لمنع تحرك الكسر.
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