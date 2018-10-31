ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبافارية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
مصباح المصرى
حرصا من المجموعة البافارية للسيارات، لتطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وإيمانا منها بأن العنصر البشري، هو العامل الأول في نجاح أي شركة أو مؤسسة، حيث إن بنجاح الشركات تنمو البلاد، مما يؤكد أن التعليم المتطور هو السبيل الأول للنهوض بالدولة.

قامت المجموعة البافارية للسيارات بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين جامعة عين شمس، لدعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لدمجهم في المجتمع وجعلهم عناصر منتجة وليست مستهلكة.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وفريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، حيث تقدم المجموعة البافارية للسيارات، بموجب هذا البروتوكول، تمويلًا لصالح 300 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس وذلك بدفع المصاريف الجامعية لهم وذلك لمدة 5 سنوات على التوالي.

وفي سياق توقيع البروتوكول، أكد فريد الطوبجى أن الشركة على أتم استعداد للمساهمة في نفقات وتكلفة من يريد استكمال دراسته بالدراسات العليا من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن المجموعة البافارية للسيارات ومصانعها ترحب كل الترحيب بتدريب الطلاب، خاصة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتدريبهم وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل.

وأضاف الطوبجى، أن المجموعة البافارية للسيارات لديها أكاديمية تعليمية خاصة بها وهي متخصصة في التعليم والتدريب بالإضافة إلى أنها قامت بتكوين شركة متخصصة في التعليم والتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل دون الحاجة لتدريبهم مرة أخرى قبل توليهم لأي عمل فعلي.

ولفت إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس سوف يكون مُثمرًا للغاية، وأن إبرام هذا البروتوكول هو بمثابة نواة لعدة اتفاقيات قادمة، سوف يطرح ثمارها الأجيال القادمة فيما بعد.
loading...

ترشيحاتنا

الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية نوفمبر

مهاجم النجم الساحلى يقترب من الانضمام للزمالك

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الترجي بالنهائي الأفريقي

أمين الفتوى: نقل الحضانة من الأم للأب مباشرة لا يتعارض مع الشريعة

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري إلى خارج البلاد.. نص القرار

استفزت العالم كله في 10 ثوان.. لماذا برأت المحكمة المصورة المجرية بعد ركل لاجئ سوري في 2015

احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو

آخر كلام.. إنبى يصرف النظر عن التعاقد مع على لطفى

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الرقابة تتخذ إجراءات قانونية ضد شيرين لطرح ألبوم نساى بدون تصريح

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

مفاجأة مدوية..الفيفا يبحث سحب التنظيم الفردى من قطر لكأس العالم 2022

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟