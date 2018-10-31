بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبافارية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

حرصا من المجموعة البافارية للسيارات، لتطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وإيمانا منها بأن العنصر البشري، هو العامل الأول في نجاح أي شركة أو مؤسسة، حيث إن بنجاح الشركات تنمو البلاد، مما يؤكد أن التعليم المتطور هو السبيل الأول للنهوض بالدولة.



قامت المجموعة البافارية للسيارات بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين جامعة عين شمس، لدعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لدمجهم في المجتمع وجعلهم عناصر منتجة وليست مستهلكة.



وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وفريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، حيث تقدم المجموعة البافارية للسيارات، بموجب هذا البروتوكول، تمويلًا لصالح 300 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس وذلك بدفع المصاريف الجامعية لهم وذلك لمدة 5 سنوات على التوالي.



وفي سياق توقيع البروتوكول، أكد فريد الطوبجى أن الشركة على أتم استعداد للمساهمة في نفقات وتكلفة من يريد استكمال دراسته بالدراسات العليا من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن المجموعة البافارية للسيارات ومصانعها ترحب كل الترحيب بتدريب الطلاب، خاصة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتدريبهم وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل.



وأضاف الطوبجى، أن المجموعة البافارية للسيارات لديها أكاديمية تعليمية خاصة بها وهي متخصصة في التعليم والتدريب بالإضافة إلى أنها قامت بتكوين شركة متخصصة في التعليم والتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل دون الحاجة لتدريبهم مرة أخرى قبل توليهم لأي عمل فعلي.



ولفت إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس سوف يكون مُثمرًا للغاية، وأن إبرام هذا البروتوكول هو بمثابة نواة لعدة اتفاقيات قادمة، سوف يطرح ثمارها الأجيال القادمة فيما بعد.