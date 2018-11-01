هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في بيت أهلها؟ الإفتاء تجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.





وأضاف "عثمان"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل يجوز للأرملة قضاء عدتها فى بيت أهلها؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.



