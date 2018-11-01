ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في بيت أهلها؟ الإفتاء تجيب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:54 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية. 

وأضاف "عثمان"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل يجوز للأرملة قضاء عدتها فى بيت أهلها؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها. 

وتابع: "فلا يجوز ذلك، فمن الآداب التى تلتزم بها من تحد على زوجها أن تقضى أيام العدة فى بيت الزوجية إحتراماً للحياة الزوجية وإعترافاً بجميل هذا المتوفى وهو الزوج، قائلاً " فعليك ان تقضى عدتك فى منزل الزوجية ولكن لكى أن تذهبى لزيارة أمك من وقت الى آخر ولكن بشرط أن تبيت فى منزل الزوجية".
loading...

ترشيحاتنا

موت وسرقة قمصان.. لص يسرق قميص مالك نادي ليستر سيتي ..فيديو

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

مفاجأة.. الفازلين يطيل الشعر خلال شهر

تأمين تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل بالجيزة

عمرو سعد: اخترت اسم يونس في مسلسلي الأخير علشان يفك النحس

إبراهيم حسن يكشف عن رسالة حسام في أول لقاء بلاعبي بيراميدز

باسم مرسي يستعد لقيادة هجوم بيراميدز من جيم بشارع فيصل

هل المهدي المنتظر شخص حقيقي سيظهر يوما؟.. فيديو

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: نبحث مع الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس

صندوق النقد يمنح مصر ملياري دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

لتدميس الفول أسرار تعرفي عليها

أحمد موسى يكشف تفاصيل التدريب العسكري المشترك درع العرب 1.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟