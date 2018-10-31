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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
ايمن محمد
شدد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، الأربعاء، على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل المدارس وعدم التهاون في تلك اللائحة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية له لمدارس التعليم الفني بطور سيناء، حيث قام بالمرور على الفصول الدراسية وحضر جزءا من حصة القانون المدني الذي تناولت موضوع عقد الإيجار وتحدث مع الطلاب عن ضرورة تطبيق ما يتعلمونه في الحياة العملية وأن يتعلموا ما يناسب سوق العمل، ليكونوا مؤهليـن لسوق العمل  فور تخرجهم من تلك المرحلة.

كما حضر حصة مادة التربية الإسلامية للصف الثالث التجاري عن درس السنن الكونية وتحاور مع الطلاب، مطالبا المعلمين بضروة تطبيق التعليم التفاعلي داخل الفصل.

وطالب خلال تفقده أحد الفصول الدراسية للمدرسة الثانوية الزراعية بضرورة أن يحدد الطلاب أهدافهم من خلال دراستهم الزراعية في مشروعات زراعية صغيرة تناسب المجتمع الذي يعيشون فيه حيث إن الدولة بدأت تولي سيناء اهتماما خاصا بمشروع تنمية سيناء.
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