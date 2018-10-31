مذيعة فيسبوك.. رحلة أميرة نسيم من الأمومة إلى الإعلام

موقف محرج تعرضت له أميرة نسيم استطاع أن يجعلها تعيد التفكير في حياتها لتتخذ قرارًا بتحقيق حلمها منذ الصغر بأن تكون إعلامية شهيرة، فبعد دراستها للإعلام لم تمنحها الحياة فرصة جيدة للعمل، فتزوجت واهتمت بزوجها وأطفالها وكرست تلك السنوات الأولى من حياتها لأسرتها بعيدًا تمامًا عن العمل.



وفي إحدى الحفلات التي حضرتها أميرة تعرضت لموقف محرج حين تعرضت لسؤال "ماذا تعملين؟" فلم تجد إجابة كافية للرد على السؤال، فبالطبع كونها أم و زوجة غير كافي لتحقيق الحلم، فشعرت بأنها دون هوية تتحدث عنها ومن هنا بدأت في البحث عن الفرصة الضائعة.



في البداية استغلك أميرة نسيم صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك" لكتابة بعض المقالات والخواطر، ثم قررت بمساندة زوجها وعائلتها أن تتحول الفكرة إلى برنامج مصور ينشر على يويتوب وفيسبوك، وبدأت أميرة في البحث عن الفكرة المناسبة، فقررت أن تستلهم فكرة البرنامج الجديد من حكايتها الشخصية، لتبحث عن نساء خضن تجارب عملية ناجحة ولكن لا يعرف عنهم الكثيرون شيئًا.



"انت الحكاية" كان اسم برنامج أميرة نسيم والذي يتم تصويره بأحد المحلات الخاصة بزوجها الذي يعمل في تجارة الأثاث، فكان داعمًا ومساندًا لها ولم يعترض على الفكرة، بل تتكفل أميرة وزوجها بكافة التكاليف الخاصة بتصوير الحلقات لحين رفعها على اليوتيوب والفيسبوك، وفي كل حلقة تستضيف أميرة امرأة نجحت في تجربة معينة لتروي تجربتها للآخرين.



" أتمنى أن تتحول فكرتي لبرنامج تليفزيوني بنفسم الفكرة والأسم، وبدأت الفكرة على مواقع التواصل الإجتماعي نتيجة تأثيره الهائل على المجتمع وخاصة النساء خلال الفترة الأخيرة، وأحاول تجنب أي شيئ يعرضني لأي انتقاد من رواد مواقع السوشيال ميديا"، هكذا روت أميرة نسيم لـ"صدى البلد" حكايتها مع رحلتها وحلمها الذي بدأته من الفيسبوك.



وأضافت :" شعرت بأنني أهدرت وقتًا طويلًا في المنزل دون عمل، وأنصح كل النساء بعدم الاكتفاء بالزواج وتربية الأبناء فقط بل ابحثي عن هويتك وخوضي تجارب كثيرة في مجالات مختلفة من خلال الدراسة أو الكورسات والتدريبات حتى تجدين ما تبحثين عنه".