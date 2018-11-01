ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الكلام أثناء الوضوء

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء وضوئه ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعاً ، والأصل في الأفعال الإباحة .

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال مضمونه « هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟»، أن الكلام أثناء الوضوء ليس بمكروه ، لكن في الحقيقة أنه يشغل المتوضئ ؛ لأن المتوضئ ينبغي له عند غسل وجهه أن يستحضر أنه يمتثل أمر الله ، وعند غسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه ، يستحضر هذه النية، فإذا كلمه أحد وتكلم معه ، انقطع هذا الاستحضار وربما يشوش عليه أيضاً ، وربما يحدث له الوسواس بسببه ، فالأولى ألا يتكلم حتى ينتهي من الوضوء ، لكن لو تكلم ، فلا شيء عليه " .

وأشار إلى أن الكلام وقت الوضوء لا يبطل الوضوء، إذا أتى بالوضوء الشرعي تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه مع المرفقين ومسح رأسه مع الأذنين، وغسل رجليه مع الكعبين، الوضوء صحيح ولو أنه يتكلم، فلا حرج في الكلام.
loading...

ترشيحاتنا

الدفاع المدني السعودية توجه تحذيرا إلى المواطنين

أمطار غزيرة تداهم وادي الجمال ومرسى علم.. وبرق ورعد على البحر الأحمر

محمد رمضان ينعى حمدي قنديل

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

ضبط 1254 عبوات غذائية منتهية الصلاحية في مطروح

رئيس صندوق النقد بالقاهرة: مصر تحتاج 700 ألف وظيفة كل عام

أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

عمرو دياب يثير الجدل من جديد حول علاقته بـ دينا الشربينى

لتدميس الفول أسرار تعرفي عليها

أحمد موسى يكشف تفاصيل التدريب العسكري المشترك درع العرب 1.. فيديو

عمرو سعد: اخترت اسم يونس في مسلسلي الأخير علشان يفك النحس

نبيل الحلفاوي ينعى حمدي قنديل بكلمات مؤثرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟