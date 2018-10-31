سامح مجاهد مديرا لمسرح الغد للسنة الثالثة على التوالي

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تجديد الثقة للفنان سامح مجاهد كمدير لفرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح وذلك للسنة الثالثة على التوالي.



الجدير بالذكر أن فترة توليه لفرقة مسرح الغد شهدت نشاطا ملحوظا، وعروضا متميزة كانت نموذجا مشرفا للبيت الفني للمسرح سواء داخل مصر أو خارجها، كان آخرها عرض " الساعة الأخيرة" المشارك بأيام قرطاج المسرحية هذا العام.