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برلمان

برلماني: يجب وجود مرشد لتنظيم طريقة الزراعة في مصر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:05 م
تنظيم الزراعة في
تنظيم الزراعة في مصر
القسم السياسي
أكد النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مرشدين زراعيين يتمثل دورهم في إرشاد الفلاح بزراعة المحاصيل المنتجة له وكيفية مراعاتها بطريقة سليمة.

وأشار تمراز في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أنه توجد عادة غير جيدة للمزارع المصري وهي عند ارتفاع سعر محصول معين في سنة عدم توافره في الأسواق، يقوم معظم الفلاحين بزراعته السنه التالية وبالتالي يتوافر وتكون هناك كميات هائله فيجبرو على بيعه بسعر رخيص، وهذا ما سيحدث مع البطاطس الموسم القادم قائلا " كله هيزرع بطاطس السنة الجاية وهتبقي برخص التراب".

وتابع عضو لجنة الزراعة، أنه يكمن دور المرشد وذلك بتحديد عدد معين من الأفدنة لزراعة محصول ويكون تحت دراسة كما سيقوم أيضا بتعريف الفلاح بكيفية الرش وتحديد أنواع المبيدات والأسمدة المطلوبة للمحصول، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تنمية مجال الزراعة في مصر.
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