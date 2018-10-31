لهذه الأسباب تعزز الصين علاقاتها التجارية مع مصر

اعتبرت شبكة "تي في أو" الكندية أن الصين تهدف إلى توسيع علاقاتها بدول الشرق الأوسط، خاصة مع مصر وإيران، مؤكدة أنهما محوران مهمان في المنطقة يعززان التجارة بين أقاصي آسيا والمنطقة بشكل أكثر سهولة، بما يتوائم مع ما تريده الصين وهو المشروع المسمى بطريق الحرير الجديد.



وتعد مصر والصين من أقدم وأثري الحضارات في العالم، ومع نجاح ثورة يوليو 1952 وقيام جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر 1949، تلاقت توجهات البلدين في الدفاع عن قضايا العالم الثالث، وكان لقاء الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الصيني " شو إن لاي" في عدة مناسبات (رانجون – باندونج)، ثم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو 1956 لتكون بذلك مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وكانت هذه الخطوة نقطة فارقة في علاقات الصين الدولية في ظل مناخ الحرب الباردة حيث كان لدور مصر الرائد على المستويين العربى والافريقى تأثيره الكبير على الساحة الدولية، وتوالى الاعتراف بعد ذلك بجمهورية الصين الشعبية.



وقالت شبكة "تي في أو" إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا مستمرًا في جميع المجالات علي مدار العقود الخمس الماضية، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية.



وأضافت أن الصين تركز اهتمامها على مصر، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، أو ما يسمى طريق الحرير الجديد، حيث إن العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في مرحلة توسع أكبر، ويعد وجود منطقة اقتصادية خاصة جديدة على طول قناة السويس طريقا واعدًا بتحويل مصر إلى بوابة الصين وإلى إفريقيا وربما إلى أوروبا والعالم.



ووقعت مصر والصين مؤخرًا، اتفاقيات بـ18 مليار دولار في سبتمبر الماضي، حيث كانت الاتفاقات مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية، تشمل إنشاء مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، وتضم المشروعات أيضا منطقة مجموعة شاوندونج روى لصناعة المنسوجات، ومشروع تاى شان للألواح الجبسية، ومشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.



ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1558 شركة تعمل في عدد من القطاعات منها 702 شركة فى القطاع الصناعى و432 شركة فى القطاع الخدمي، و70 شركة فى القطاع الانشائي، كما تشمل القطاعات 79 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و47 شركة فى القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة.