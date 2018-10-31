بعد توقف العمل به.. الحكومة تعلن عن تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.. ونواب: الدولة وحدها لا تستطيع تنفيذها.. ونحتاج لمزيد من الدعم والحافز للمستثمرين

خطة البرلمان:
25 يناير عطلت تنفيذ قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية
نائب:
نائب:
قدرات الدولة لا تستطيع تحمل أكثر من 40% من مشروعات البنية الأساسية ولابد من إشراك القطاع الخاص
برلماني:
برلماني:
الحكومة فشلت فى إدراة المشروعات الكبرى ويجب إدخال القطاع الخاص
فى إطار اهتمام الدولة بالبنية الأساسية، وتطوير مشروعاتها، تعكف الحكومة على تعديل تشريع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف سرعة تطبيقه، منوها بأن المحافظات يمكنها أن تسند المشروعات المتعثر تنفيذها إلى القطاع الخاص لتمويلها، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب، على أهمية القانون، ودور القطاع الخاص في تنمية مشروعات البنية التحتية.
بداية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على ضرورة إدخال تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية، كمزيد من التحفيز للمستثمرين.
وأضاف "ياسر عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه تم إصدار قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف توفير مبالغ لتمويل مشروعات البنية التحتية، عن طريق القطاع الخاص لا تستطيع الحكومة توفيرها، وذلك مع مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بأن قيام ثورة 25 يناير، كان لها أثر سلبي على تنفيذ القانون، وهذا أمر طبيعي، نظرًا لعدم استقرار المنطقة، معربًا عن أمله فى إجراء تعديلات قريبة، تخدم البنية التحتية، وتسهل مشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس الناب، إن مقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لا تحتمل، نظرًا للتكلفة العالية التي تتطلبها، الأمر الذي يحتم علينا مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الدولة قدرات الدولة المادية، لا تستطيع تنفيذ أكثر من 40% من مشروعات البنية الأساسية، ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات التشريعية، التى من شأنها ضمان حق المستثمر فى استرداد أمواله.
وأكد عضو لجنة الشئون القتصادية، بالبرلمان، على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى البنية الأساسية، خاصة الصرف الصحي، مطالبًا بتيسير وفتح الطريق أمام المستثمرين لمشاركتهم فى هذه المشروعات، والابتعاد عن البيروقراطية.
وفى السياق ذاته، قال النائب عبد العزيز بدير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تفشل في كثير من الأحيان في التعامل مع المشروعات الكبيرة التى تتطلب موارد مالية كثيرة، على رأسها مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف "بدير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن تدهور شركات قطاع الأعمال العام، دليل قاطع على فشل الحكومة فى إدارة المشروعات الكبير، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وترك الإدارة له، إلى جانب الحكومة، وبالشكل الذي يحفظ حق الحكومة.
فى إطار اهتمام الدولة بالبنية الأساسية، وتطوير مشروعاتها، تعكف الحكومة على تعديل تشريع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف سرعة تطبيقه، منوها بأن المحافظات يمكنها أن تسند المشروعات المتعثر تنفيذها إلى القطاع الخاص لتمويلها، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب، على أهمية القانون، ودور القطاع الخاص في تنمية مشروعات البنية التحتية.
بداية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على ضرورة إدخال تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية، كمزيد من التحفيز للمستثمرين.
وأضاف "ياسر عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه تم إصدار قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف توفير مبالغ لتمويل مشروعات البنية التحتية، عن طريق القطاع الخاص لا تستطيع الحكومة توفيرها، وذلك مع مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بأن قيام ثورة 25 يناير، كان لها أثر سلبي على تنفيذ القانون، وهذا أمر طبيعي، نظرًا لعدم استقرار المنطقة، معربًا عن أمله فى إجراء تعديلات قريبة، تخدم البنية التحتية، وتسهل مشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس الناب، إن مقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لا تحتمل، نظرًا للتكلفة العالية التي تتطلبها، الأمر الذي يحتم علينا مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الدولة قدرات الدولة المادية، لا تستطيع تنفيذ أكثر من 40% من مشروعات البنية الأساسية، ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات التشريعية، التى من شأنها ضمان حق المستثمر فى استرداد أمواله.
وأكد عضو لجنة الشئون القتصادية، بالبرلمان، على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى البنية الأساسية، خاصة الصرف الصحي، مطالبًا بتيسير وفتح الطريق أمام المستثمرين لمشاركتهم فى هذه المشروعات، والابتعاد عن البيروقراطية.
وفى السياق ذاته، قال النائب عبد العزيز بدير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تفشل في كثير من الأحيان في التعامل مع المشروعات الكبيرة التى تتطلب موارد مالية كثيرة، على رأسها مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف "بدير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن تدهور شركات قطاع الأعمال العام، دليل قاطع على فشل الحكومة فى إدارة المشروعات الكبير، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وترك الإدارة له، إلى جانب الحكومة، وبالشكل الذي يحفظ حق الحكومة.