بعد توقف العمل به.. الحكومة تعلن عن تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.. ونواب: الدولة وحدها لا تستطيع تنفيذها.. ونحتاج لمزيد من الدعم والحافز للمستثمرين

خطة البرلمان:

25 يناير عطلت تنفيذ قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

نائب:

قدرات الدولة لا تستطيع تحمل أكثر من 40% من مشروعات البنية الأساسية ولابد من إشراك القطاع الخاص

برلماني: