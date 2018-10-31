ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

بعد توقف العمل به.. الحكومة تعلن عن تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.. ونواب: الدولة وحدها لا تستطيع تنفيذها.. ونحتاج لمزيد من الدعم والحافز للمستثمرين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:04 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
عبد الرحمن سرحان
خطة البرلمان: 
25 يناير عطلت تنفيذ قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية
نائب: 
قدرات الدولة لا تستطيع تحمل أكثر من 40% من مشروعات البنية الأساسية ولابد من إشراك القطاع الخاص
برلماني: 
الحكومة فشلت فى إدراة المشروعات الكبرى ويجب إدخال القطاع الخاص

فى إطار اهتمام الدولة بالبنية الأساسية، وتطوير مشروعاتها، تعكف الحكومة على تعديل تشريع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف سرعة تطبيقه، منوها بأن المحافظات يمكنها أن تسند المشروعات المتعثر تنفيذها إلى القطاع الخاص لتمويلها، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب، على أهمية القانون، ودور القطاع الخاص في تنمية مشروعات البنية التحتية.

بداية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على ضرورة إدخال تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية، كمزيد من التحفيز للمستثمرين.

وأضاف "ياسر عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه تم إصدار قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف توفير مبالغ لتمويل مشروعات البنية التحتية، عن طريق القطاع الخاص لا تستطيع الحكومة توفيرها، وذلك مع مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بأن قيام ثورة 25 يناير، كان لها أثر سلبي على تنفيذ القانون، وهذا أمر طبيعي، نظرًا لعدم استقرار المنطقة، معربًا عن أمله فى إجراء تعديلات قريبة، تخدم البنية التحتية، وتسهل مشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس الناب، إن مقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لا تحتمل، نظرًا للتكلفة العالية التي تتطلبها، الأمر الذي يحتم علينا مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الدولة قدرات الدولة المادية، لا تستطيع تنفيذ أكثر من 40% من مشروعات البنية الأساسية، ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات التشريعية، التى من شأنها ضمان حق المستثمر فى استرداد أمواله.

وأكد عضو لجنة الشئون القتصادية، بالبرلمان، على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى البنية الأساسية، خاصة الصرف الصحي، مطالبًا بتيسير وفتح الطريق أمام المستثمرين لمشاركتهم فى هذه المشروعات، والابتعاد عن البيروقراطية.

وفى السياق ذاته، قال النائب عبد العزيز بدير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تفشل في كثير من الأحيان في التعامل مع المشروعات الكبيرة التى تتطلب موارد مالية كثيرة، على رأسها مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف "بدير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن تدهور شركات قطاع الأعمال العام، دليل قاطع على فشل الحكومة فى إدارة المشروعات الكبير، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وترك الإدارة له، إلى جانب الحكومة، وبالشكل الذي يحفظ حق الحكومة.
loading...

ترشيحاتنا

11 مليون جنيه إعانات الفيفا لاتحاد الكرة في الميزانية السنوية .. مستند

قصة اغتيال أنديرا غاندي .. خانها حراسها وقتلوها بـ 30 رصاصة

المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية: اختلفنا في اللعب فضربته بمطواة

تعليق أحمد موسى على واقعة اعتداء طالبين على فتيات مدرسة فى شبرا

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

إحباط تهريب 300 كيلو بانجو مخبأة بـ معدة ثقيلة بقناة السويس..فيديو

بيلاروسيا تطلق 175 رحلة طيران لنقل السياح إلى مصر

رساله ترحيب حارة من الاهلي ببعثة فريق الترجي قبل الوصول لبرج العرب

الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

انتعاشة في إيرادات شئون اللاعبين والحكام تتقلص في ميزانية الجبلاية السنوية

رسالة دعم ومساندة من الليجا الإسبانيه لـ الاهلي قبل نهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

فيديو

الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو
طريقة عمل كيكة السفن آب
تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟