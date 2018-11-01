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ديني

حكم زواج الشاب دون علم والديه

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:38 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشاب الذى يريد أن يتزوج دون علم أبيه فيجوز ذلك طالما أنه بالغ عاقل رشيد يحسن التصرف. 

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال مضمونة « حكم زواج الشاب دون علم أبيه؟»، أن كان الإنسان بالغ عاقل رشيد ويحسن التصرف ولا يريد أن يستشير والده فله مطلق الحرية ويكون الزواج والعقد صحيحان، لكن عادتنا الإجتماعية ترفض ذلك فكونه حرام شئ وكونه أمر ليس مقبول إجتماعياً شئً اخر، وتابع متسائلاً : فكيف أن تتزوج وتأخذ إجراء خطير فى حياتك دون علم من ربك وعلمك فهل هذا يكون الجزاء؟ فإحترس بأن لا تفعل ذلك حتى لا تترد اليك فى أبنائك.

وأشار الى أن إدخال الحزن على الأب أو الأم نوع من أنواع العقوق سيحاسب عليه الإنسان أمام الله فعليك أن تحترس ولا تفعل ذلك حتى لا تدخل الحزن والهم على والديك بل عليك أن تفرحهم معك.
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