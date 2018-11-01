حكم زواج الشاب دون علم والديه

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشاب الذى يريد أن يتزوج دون علم أبيه فيجوز ذلك طالما أنه بالغ عاقل رشيد يحسن التصرف.





وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال مضمونة « حكم زواج الشاب دون علم أبيه؟»، أن كان الإنسان بالغ عاقل رشيد ويحسن التصرف ولا يريد أن يستشير والده فله مطلق الحرية ويكون الزواج والعقد صحيحان، لكن عادتنا الإجتماعية ترفض ذلك فكونه حرام شئ وكونه أمر ليس مقبول إجتماعياً شئً اخر، وتابع متسائلاً : فكيف أن تتزوج وتأخذ إجراء خطير فى حياتك دون علم من ربك وعلمك فهل هذا يكون الجزاء؟ فإحترس بأن لا تفعل ذلك حتى لا تترد اليك فى أبنائك.



