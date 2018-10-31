ميجان ميركل تتألق في ختام جولتها بنيوزيلندا بإطلالة أنيقة..صور

تألقت اليوم ميجان ميركل دوقة ساسكس برفقة زوجها الأمير البريطاني هاري في ختام جولتهما الملكية بنيوزيلندا، حيث ظهرت اليوم بفستان باللون الكحلي من تصميم Stella McCartney.



ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني" بلغ سعر الفستان 3873 دولارا، ويبدو من اختيارات ميجان في الأزياء أنها تفضل الاستايلات السادة البسيطة حيث اتبعت هذا النهج في اختياراتها منذ دخولها العائلة الملكية البريطانية.



واختارت ميجان حذاء كحلي ذا كعب عال رغم أنها حامل في الشهور الأولى إلا أن القواعد الملكية تحكم بارتداء أميرات العائلة البريطانية للكعب في كل المهام الرسمية.