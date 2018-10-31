بعد أنجيلا ميركل.. من سيقود ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الإثنين الماضي، في مؤتمر صحفي ببرلين، تنحيها عن رئاسة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بداية ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى أنها تحتاج إلى كتابة "فصل جديد".



ووفقًا لمجلة "نيويوركر"، قالت ميركل إنها "لن تقف كزعيمة للحزب في مؤتمره المقبل في ديسمبر، ولا تسعى للحصول على فترة أخرى في الانتخابات المقبلة في ألمانيا، والمقرر إجراؤها في عام 2021"، مضيفة أنها "ستنسحب كليًا من عالم السياسة بعد ذلك التاريخ". كما ذكرت أنها لن تترشح أيضًا الى منصب المستشار إذا تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2021.



ولقد ظلت ميركل في المنصب لمدة 13 عاما وهي فترة أطول من رئاسة فرانكلين روزفلت، الرئيس الأمريكي الأطول خدمة حتى وقت وفاته. ولا يحتفظ المسئول بالسلطة لفترة طويلة في نظام سياسي تنافسي دون أن يكون مؤهلا لذلك. ويصدق هذا بشكل خاص على شخص مثل ميركل، التي جاءت من منطقة مهمشة من البلاد - ألمانيا الشرقية سابقًا - ولم تدخل حقل السياسة إلا بعد أن أصبحت عالمة. فيبدو أن غرائز ميركل أخبرتها أنها إذا أرادت السيطرة على خروجها، فعليها أن تتحرك من الآن.



وطرحت "نيويوركر" سؤالًا حول من يستطيع أن يخلف ميركل، موضحة أنه من ناحية المستشارية، فإن المسألة معقدة إلى حد ما، فهناك احتمال لإجراء انتخابات مبكرة، مما يؤدي إلى تخطي كل الاحتمالات داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه، ومعه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أكبر كتلة.



وهناك قائمة قصيرة من الأسماء التي من الممكن أن تحل محلها مثل: أنجريت كرامب كارينباور، وهي الأكثر ترجيحا لتولي المنصب وتعمل كأمينة عامة للحزب وتلميذة ميركل، لكن ميركل امتنعت عن دعمها، قائلة "إنها لا تريد التأثير في الانتخابات".



يليها وينس سبان، وزير الصحة، الذي يتزعم أولئك الذين يعتبرون ميركل غير محافظة بما فيه الكفاية؛ وفريدريك ميرز، الذي خسر صراعا على السلطة مع ميركل منذ أكثر من عقد من الزمان، لكنه في الآونة الأخيرة عاد للساحة السياسية، وأورسولا فون دير ليين، وزيرة الدفاع (وهي أيضا حليفة لميركل)؛ وأرمين لاشيت، وهو رئيس حكومة ولاية شمال الراين - وستفاليا، ولكن لا أحد منهم يعد خيارًا واضحًا تماما حتى الآن لقيادة الحزب.