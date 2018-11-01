رد علي جمعة على فتاة تسأل هل يجوز خلع الحجاب أمام خطيبي ..فيديو

أرسلت فتاة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: "خطيبي يطلب مني خلع الحجاب أثناء جلوسي معه، فهل يجوز ذلك؟".





رد جمعة قائلا: "عند الأئمة الأربعة لا يجوز شرعا خلع حجابك أمام خطيبك، لأن الخاطب له أن يرى الوجه والكفين فقط، ولكن هذا ليس اتفاقا في الفقه الإسلامي وذلك بسبب حديث جابر أنه كان يتلصص بين النخيل في قومه لمن أراد يخطب، حتى يراها وهي بدون حجاب او هي تسير وتتحرك وهذا بنية الخطوبة".



