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حوادث

إحباط تهريب 300 كيلو بانجو مخبأة بـ معدة ثقيلة بقناة السويس..فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 300 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر مخبأة داخل معدة ثقيلة تمهيدًا لتهربيها لداخل البلاد من شرق قناة السويس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية وإعتزامه تهريب شحنة كبيرة من مادة البانجو المخدرة مخبأة داخل "هراس للأسفلت" من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط (بمحافظة السويس)، وتم تحديد القائم على ذلك النشاط المدعو/ أحمد .م.ف– مواليد 1986، مقيم بدائرة قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية وأمكن رصده حال قيامه بنقل وتهريب المواد المخدرة من سيناء لترويجها بمختلف المحافظات ، مخبأة بمخزن سرى مُعد سلفًا بداخل "هراس للأسفلت "محمل على الكساحة رقم "د أ ط7251 " بالسيارة رقم "د ل ب – 4951".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط السيارة سالفة البيان محملة ( بالهراس ) وكذا السيارة رقم "12577 نقل السويس" حال تواجده بالقرب من شرق معدية الشط – بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته ("120" لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو الجاف المخدر وزنت "300" ثلاثمائة كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بحيازته لها بقصد نقلها لحساب أحد الأشخاص (حدده) وملكيته، للمبلغ المالى، وإستخدامه للسيارة والهاتف فى النقل والترويج للمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة لتولى التحقيق وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.
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